Microsoft скоро позволит загружать файлы объемом до 250 ГБ в OneDrive, Teams и SharePoint

Мы достигли предела в 250 ГБ за счет оптимизации хранилища для производительности загрузки — каждый файл разбит на части, и каждая часть зашифрована с помощью уникального ключа.

Поскольку видео 4K, видео 8K и 3D-файлы становятся все более распространенными, требования людей к облачному хранилищу файлов эволюционируют. На этой неделе Microsoft объявила, что увеличит ограничение на размер файла для Microsoft 365 до 250 ГБ, чтобы удовлетворить растущий спрос. Текущий лимит составляет 100 ГБ, поэтому у людей будет гораздо больше возможностей для работы после того, как увеличится лимит.Увеличенный лимит будет распространяться на все файлы Microsoft 365, включая OneDrive, Microsoft Teams и SharePoint. Ограничение размера загружаемого файла не только для бизнес-клиентов. OneDrive для личного использования также выигрывает от увеличения до 250 ГБ.Если вы когда-либо пытались загрузить большой файл в OneDrive или другие службы Microsoft, возможно, вас беспокоит загрузка файла размером 250 ГБ без каких-либо проблем. Загрузка файлов большого размера создает более длинное окно для возникновения проблем, но Microsoft оптимизировала загрузку, чтобы уменьшить количество проблем.Microsoft также использует дифференциальную синхронизацию, которая синхронизирует только изменения в файлах вместо того, чтобы повторно загружать совершенно новый файл каждый раз, когда вы вносите какие-либо изменения.Поддержка нового ограничения размера файла будет развернута к концу января.Узнать другие подробности можно здесь