Microsoft Forms получит новые функции для упрощения доступа и распространения форм
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:28
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Microsoft анонсировала набор новых функций, которые появятся в Forms в этом месяце. Эти обновления вносят улучшения в способ создания и распространения форм.
Одно из этих изменений - возможность форматирования текста в формах. Это означает, что вскоре вы сможете выделять жирным шрифтом, курсивом или подчеркивать любое текстовое содержимое. Для этого вы должны сначала выделить текст, а затем выбрать любой стиль форматирования с помощью плавающей панели инструментов. Конечно, вы также можете использовать стандартные сочетания клавиш. Новые возможности форматирования появятся позже в этом месяце.
Кроме того, если вы создали опрос или викторину, Forms позволяет указать людей в вашей организации, которые могут ответить на него. Эта функция также работает на мобильных устройствах через приложение Office или мобильный веб-браузер.
К концу этого месяца респонденты формы смогут загрузить или распечатать копии своих ответов на форму или викторину, если создатель включит эту функцию. Новая возможность будет доступна респондентам как внутри вашей организации, так и за ее пределами. При этом респонденты из вашей организации по-прежнему могут запросить квитанцию о получении формы по электронной почте.
Microsoft также развернула новую целевую страницу для форм как для настольных, так и для мобильных браузеров. Новый интерфейс позволяет вам находить самую последнюю использованную вами форму, закреплять формы, искать формы, к которым вам предоставлен доступ, получать доступ к групповым формам в нижней части страницы в Microsoft, а также расширить возможности доступа к формам. Он доступен для тех, у кого есть корпоративный, деловой, образовательный или личный аккаунт.
Immersive reader также теперь доступен анонимным пользователям. Наконец, Microsoft увеличила количество опросов в других приложениях Microsoft 365 еще на 200 в дополнение к текущему пределу в 200. Это относится только к опросам, которые вы создаете, начиная с этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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