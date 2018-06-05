Planner for Web теперь позволяет пользователям добавлять фоновые изображения к каждому плану
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:43
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Microsoft объявила о развертывании новой функции для Planner for Web, которая позволяет пользователям добавлять кастомный фон в планы. Компания заявила, что эта функция позволяет пользователям «визуализировать [свою] работу в увлекательной и гибкой форме» и позволяет легче различать доски для тех, у кого есть доступ к нескольким планам.
Эта функция, расположенная в настройках плана, предоставляет пользователям варианты изображений на основе названия плана. Компания добавляет, что эта возможность обеспечивается той же функцией «Дизайнер», которая доступна в PowerPoint, и автоматически отображает «уникальные высококачественные фоновые изображения» в зависимости от плана. Например, план кофейни будет содержать предложения о кофейных зернах или кофейной сцене.
Чтобы получить доступ к предлагаемым фонам, пользователи должны щелкнуть меню с многоточием (…) вверху и перейти к «Настройки плана». В настоящее время, похоже, у пользователей нет возможности загружать свои собственные изображения, и неясно, будет ли эта возможность добавлена позже. Кроме того, предлагаемые фоны в настоящее время доступны только для веб-версии Planner. Microsoft не предоставила никакой информации о том, будет ли эта функция развернута для других клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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