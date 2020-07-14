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Outlook for Web будет помогать пользователям следить за электронной почтой

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:18
  • Просмотров: 98

Microsoft работает над интеллектуальной функцией для Outlook for Web, которая должна автоматически напоминать пользователям об ответах на электронные письма или следить за ними. Согласно дорожной карте Microsoft 365, компания планирует добавить поддержку напоминаний о сообщениях в следующем месяце.

Инструмент уведомлений на основе искусственного интеллекта автоматически проанализирует почтовый ящик, чтобы вывести те письма, которые, вероятно, требуют вашего внимания. Интересно, что пользователи Outlook будут получать напоминания об ответах на сообщения, о которых они, возможно, забыли. Эти уведомления также будут напоминать им об отправке последующих писем коллегам, которые они уже отправили по электронной почте и не получили ответа в течение нескольких дней.

Команда Outlook сообщает, что функция начнёт развертываться для клиентов Office 365 Targetted release в середине февраля, а клиентов Standard Release - в марте.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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