Количество ежедневно активных пользователей Teams в розничной торговле выросло более чем на 280%
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:52
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В новом посте блога Эмма Уильямс, корпоративный вице-президент Microsoft по преобразованию современных рабочих мест, объявила о некоторых важных моментах и обновлениях для Microsoft Teams. Представитель Microsoft сообщила, что количество ежедневно активных пользователей Teams в розничной торговле выросло более чем на 280 процентов, а также сообщила об общедоступности новых функций, таких как публикация задач и утверждения.
По словам Уильямс, сотрудники Frontline в розничной торговле стали больше полагаться на мобильное приложение Teams при выполнении своей работы. Число активных пользователей в Teams for Frontline works в день удвоилось с начала пандемии COVID-19 в марте.
Уильямс также упомянула, что ритейлеры также использовали Teams для создания гибких операций в магазинах, бесконтактных покупок и подключенных коммуникаций в масштабах всей организации. Наряду с этими функциями и другими вещами, такими как Shifts, новые функции, которые вписываются во все, что можно увидеть ниже.
• Новая функция публикации задач в Teams позволит операционным группам магазина координировать задачи в масштабе, сохраняя при этом простоту управления задачами в одном месте;
• Расширенное стратегическое партнерство с Blue Yonder, которое упрощает доступ к системе управления Blue Yonder Workforce через новый соединитель для Shifts в Teams;
• Партнерство с ведущим в отрасли поставщиком управления персоналом и задачами Reflexis (теперь входит в состав Zebra Technologies), чтобы предоставить пользователям Microsoft Teams беспрепятственный доступ к их решениям для задач и планирования;
• Добавление одобрений в инструменты Teams для бесперебойной работы магазина. Одобрения позволяют обеспечить безопасный процесс с низким коэффициентом трения для сотрудников, работающих на передовом рубеже, чтобы обеспечить более быстрое и качественное обслуживание клиентов, будь то письменное подтверждение от их руководителя или официальная подпись от клиента;
В дополнение к вышесказанному Microsoft также заявила, что SMS-вход Azure Active Directory, портал My Staff и общий выход из системы устройств для сотрудников Frontline теперь широко доступны.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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