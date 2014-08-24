Джулия Уайт покидает Microsoft
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:49
- Просмотров: 0
Джулия Уайт, CVP по маркетингу продуктов для Azure, инструментов разработчика и серверов, покидает Microsoft, чтобы присоединиться к SAP. Немецкая компания, известная своими ERP-решениями, наняла Уайта в качестве нового директора по маркетингу и решениям и нового члена исполнительного совета.
По данным ZDNet, Microsoft назначила вице-президента Azure Джона Чирапурата временным руководителем маркетинга, пока компания будет искать кандидатов на замену Уайт.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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