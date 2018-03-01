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Microsoft выпустила несколько новых функций для HoloLens в последней сборке Insider Preview

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:59
  • Просмотров: 152

Microsoft недавно выпустила новую сборку Insider Preview для HoloLens. В этой сборке новый браузер Microsoft Edge впервые доступен клиентам HoloLens 2. В этом релизе Microsoft также выпустила новую версию приложения «Параметры», которая включает новые функции и расширенные настройки для HoloLens 2 в следующих областях: Звук, Питание и спящий режим, Сеть и Интернет, Приложения, Учетные записи, Специальные возможности и т. д.

Swipe to type - еще одна полезная функция, которая улучшит общее впечатление от HoloLens.

Вот полный список изменений:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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