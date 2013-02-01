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Microsoft теперь даёт клиентам больше контроля над своими голосовыми данными

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:19
  • Просмотров: 164

Microsoft объявила, что обновляет способ получения разрешения на использование ваших голосовых данных для улучшения продуктов Microsoft, использующих ее технологию распознавания речи. В результате Microsoft теперь предлагает новые настройки, чтобы дать вам больше контроля над своими голосовыми данными.

• С вашего разрешения ваши голосовые клипы — аудиозаписи того, что вы говорите, когда вы используете свой голос для взаимодействия с продуктами и службами Microsoft, — будут время от времени отбираться и прослушиваться в целях улучшения технологии распознавания речи и обучения моделей распознавания речи. Ваши голосовые записи могут прослушивать только сотрудники или подрядчики Microsoft, и они будут использоваться только для улучшения нашей технологии распознавания речи;
• Даже если вы не разрешили добавлять свои голосовые клипы, вы все равно можете использовать наши продукты и службы с поддержкой голоса;
• Microsoft также меняет способ управления голосовыми данными, что повлияет на голосовые данные, которые вы видите на панели управления конфиденциальностью. Голосовые клипы будут деидентифицированы по мере их хранения - они не будут связаны с вашей учетной записью Microsoft или другими идентификаторами Microsoft ID, которые могут связать их с вами. Новые голосовые данные больше не будут отображаться на панели управления конфиденциальностью вашей учетной записи Microsoft;
• Чтобы поддержать эти изменения, новые голосовые настройки будут развёртываться для каждого продукта. Чтобы гарантировать единообразное применение этих изменений ко всем нашим продуктам, Microsoft прекратила регистрировать какие-либо голосовые данные для улучшения продукта начиная с 30 октября 2020 г. Microsoft не будет записывать голосовые данные для выборки и прослушивания людьми для улучшения продукта в будущем, если только вы соглашаетесь размещать голосовые записи специально для этой цели;
• Эти изменения не повлияют на какие-либо голосовые данные, которые Microsoft ранее собирала и сохранила из своих продуктов или функций до 30 октября 2020 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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