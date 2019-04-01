Пользователи теперь могут выбрать версию Microsoft Edge для устройств Apple M1
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:37
- Просмотров: 180
В декабре 2020 года Microsoft объявила о выпуске нативной ARM-версии браузера Edge для устройств Apple M1. Благодаря этой нативной сборке Edge пользователи могли ожидать лучшей производительности по сравнению с более ранней сборкой на основе Rosetta на устройствах Apple M1. Тогда была доступна только версия Canary, которая, конечно же, была самой глючной и нестабильной версией, но сегодня Microsoft подтвердила, что пользователи Apple M1 теперь могут найти версию Edge в каждом канале для своих устройств.
Starting today, you can download your Microsoft Edge Insider channel of choice with native macOS ARM64 support! Head to our Insider website to download Canary, Dev, or Beta to see how it runs, and let us know what you think. ???? https://t.co/GkOtE8JaCi https://t.co/4XGdzcE31d— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) January 15, 2021
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 12864
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10050