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Пользователи теперь могут выбрать версию Microsoft Edge для устройств Apple M1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:37
  • Просмотров: 180

В декабре 2020 года Microsoft объявила о выпуске нативной ARM-версии браузера Edge для устройств Apple M1. Благодаря этой нативной сборке Edge пользователи могли ожидать лучшей производительности по сравнению с более ранней сборкой на основе Rosetta на устройствах Apple M1. Тогда была доступна только версия Canary, которая, конечно же, была самой глючной и нестабильной версией, но сегодня Microsoft подтвердила, что пользователи Apple M1 теперь могут найти версию Edge в каждом канале для своих устройств.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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