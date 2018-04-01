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Microsoft Teams улучшит предложения поиска с помощью раздела «Самые популярные»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:42
  • Просмотров: 76

Microsoft планирует улучшить функцию поиска в Teams, добавив раздел «Самые популярные». Действительно, улучшенная функция поиска поможет пользователям находить соответствующие файлы и другие элементы, которые они могут искать. В дорожной карте Microsoft 365 указано, что эта функция станет общедоступной в марте.

Раздел «Самые популярные», основанный на Microsoft Search, должен значительно ускорить процесс поиска в Teams, показывая самые популярные результаты в результатах. Например, если пользователь ищет термин «крайний срок», Microsoft Teams будет интеллектуально сканировать других пользователей, сообщения чата и общие файлы, чтобы быстро отображать наиболее подходящие предложения в верхней части результатов поиска.

Компания заявляет, что эта функция улучшит обнаружение и сократит время поиска для пользователей Teams. Это может быть особенно полезно, когда пользователям нужно просмотреть все предложения поиска, чтобы найти соответствующие файлы с похожими именами.



Помимо раздела «Самые популярные», компания также работает над переработанной страницей результатов поиска, которая должна обеспечивать лучший контекст и более быстрые результаты. Ожидается, что новая страница результатов поиска в Teams будет запущена в июне, хотя эта дата может измениться.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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