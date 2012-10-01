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Microsoft анонсировала Classroom Pen 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:21
  • Просмотров: 72

Еще в январе 2019 года Microsoft анонсировала стилус под названием Classroom Pen. Classroom Pen меньше обычного Surface Pen и имеет длину четыре дюйма, и его также легче держать. Classroom Pen был доступен только для образовательных учреждений за $799.80 (цена за комплект из 20 штук).

Сегодня Microsoft анонсировала обновленный вариант Microsoft Classroom Pen. У Microsoft Classroom Pen 2 более длинный корпус и более доступная цена - $19.99. Ожидается, что эMicrosoft Classroom Pen 2 будет доступен на 36 рынках по всему миру.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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