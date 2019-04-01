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Пользователи Outlook теперь могут перетаскивать файлы в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:33
  • Просмотров: 127

Microsoft запустила новый опыт обмена файлами, который позволяет пользователям Outlook перетаскивать файлы в Teams. Компания объявила на странице Teams UserVoice, что поддержка перетаскивания теперь широко доступна в настольном приложении Microsoft Teams для Windows и Mac.

Ранее не было возможности напрямую загружать вложения файлов в Outlook в Teams, и пользователям приходилось загружать файл на рабочий стол, прежде чем вручную загрузить его на вкладку файлов в Teams. Это было серьезным ограничением, поскольку загрузка/выгрузка текстовых файлов могла занять не так много времени, но файлы большего размера могли использовать большую пропускную способность и занимать много времени.

Благодаря этому обновлению поддержка перетаскивания должна значительно сократить это время. Например, теперь пользователи смогут открывать Outlook для Windows, а затем перетаскивать выбранные вложения электронной почты в Microsoft Teams. Эта функция уже поддерживается в Интернете и упрощает многозадачность во время собрания или звонка.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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