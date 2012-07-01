Теперь вы можете получать уведомления от сообществ Yammer в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:30
- Просмотров: 128
Microsoft выпустила приложение Yammer Communities для Teams в апреле прошлого года. Интеграция позволяет пользователям получать доступ к объявлениям компании, прямым трансляциям и многому другому в Yammer, не покидая Teams.
Вчера Microsoft внесла еще одно важное обновление в эту интеграцию. Теперь Teams будет отображать уведомления от сообществ Yammer в своей ленте активности в Интернете, на настольных компьютерах и на мобильных устройствах.
Мурали Ситарам, вице-президент групп Yammer и Office 365, написал, что последнее изменение направляет уведомления для «важных сценариев», таких как объявления сообщества Yammer и @ mentions в беседе прямо в Teams. Когда вы получите уведомление и нажмете на него, вы будете перенаправлены в беседу в приложении «Сообщества», где вы, например, упомянуты. Вы также можете отвечать на сообщения и отправлять отзывы, не переключаясь с Teams на Yammer.
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Эти уведомления также будут отображаться на экране блокировки мобильных устройств. Ситарам отметил, что это обновление пригодится, особенно для крупных объявлений, связанных с политикой компании, информацией о безопасности и организационными изменениями.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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