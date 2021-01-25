Курт ДельБене покинет Microsoft в июне этого года
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- Категория: Microsoft
- Дата: 25-01-2021, 23:43
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Курт ДельБене намерен покинуть компанию Microsoft в конце финансового года.
Курт ДельБене в настоящее время является исполнительным вице-президентом и руководителем подразделения Corporate Strategy and Core Services Engineering в компании, где он работает с 2015 года. ДельБене уже работал в Microsoft с 1992 по 2013 год, работая в подразделении Office и в конечном итоге возглавив его. Он покинул компанию, чтобы помочь президенту США Бараку Обаме с веб-сайтом Healthcare.gov, затем недолго проработал в Madrona Venture Group, прежде чем вернуться в Microsoft. ДельБене выполняет работу по ответу Microsoft на COVID-19, которую он продолжит делать в Microsoft до июня. Он также является членом команды высшего руководства Microsoft.
Роль ДельБене не меняется в традиционном смысле. Его роль будет разделена между другими подразделениями, при этом некоторые части попадут в подразделение Cloud и AI, возглавляемое Скоттом Гатри. Другие будут частью организации Business Development, и, наконец, финансовый директор Эми Худ будет отвечать за последнюю часть должности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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