Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала глобальную доступность программы Microsoft Learn for Educators

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:17
  • Просмотров: 138

Компания Microsoft объявила о глобальной доступности программы Microsoft Learn for Educators. В течение последнего года Microsoft пилотировала программу с высшими учебными заведениями, преподавателями и студентами по всему миру. Основываясь на отзывах, Microsoft представляет новые функции, в том числе обучающие программы на сайте Learn, портал самообслуживания и сообщество Microsoft Learn for Educators. Благодаря новому сообществу Microsoft Learn for Educators, преподаватели могут взаимодействовать с Microsoft и преподавателями, чтобы делиться передовыми методами проведения курсов.

Преимущества программы Microsoft Learn for Educators:

• Учебная программа и учебные материалы Microsoft;
• Бесплатные практические экзамены Microsoft Certification;
• Бесплатные экзамены Microsoft Certification;
• Менеджеры программ обучения;
• Поддержка интеграции учебной программы;
• Сообщество Microsoft Learn for Educators;
• Отчетность по данным и аналитике;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Learn теперь имеет модули для Dynamics 365 Business Central

Microsoft Learn теперь имеет модули для Dynamics 365 Business Central

Другие анонсы первого дня конференции Microsoft Ignite 2018

Другие анонсы первого дня конференции Microsoft Ignite 2018

Улучшения настроек конфиденциальности для Windows 10 Fall Creators Update

Улучшения настроек конфиденциальности для Windows 10 Fall Creators Update

Вышла новая версия программы RetroUI для Windows 8

Вышла новая версия программы RetroUI для Windows 8

Программы для оптимизации ПК

Программы для оптимизации ПК




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 12887
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051