Microsoft анонсировала глобальную доступность программы Microsoft Learn for Educators
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:17
- Просмотров: 138
Компания Microsoft объявила о глобальной доступности программы Microsoft Learn for Educators. В течение последнего года Microsoft пилотировала программу с высшими учебными заведениями, преподавателями и студентами по всему миру. Основываясь на отзывах, Microsoft представляет новые функции, в том числе обучающие программы на сайте Learn, портал самообслуживания и сообщество Microsoft Learn for Educators. Благодаря новому сообществу Microsoft Learn for Educators, преподаватели могут взаимодействовать с Microsoft и преподавателями, чтобы делиться передовыми методами проведения курсов.
Преимущества программы Microsoft Learn for Educators:
• Учебная программа и учебные материалы Microsoft;
• Бесплатные практические экзамены Microsoft Certification;
• Бесплатные экзамены Microsoft Certification;
• Менеджеры программ обучения;
• Поддержка интеграции учебной программы;
• Сообщество Microsoft Learn for Educators;
• Отчетность по данным и аналитике;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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