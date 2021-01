Microsoft анонсировала глобальную доступность программы Microsoft Learn for Educators

Компания Microsoft объявила о глобальной доступности программы Microsoft Learn for Educators. В течение последнего года Microsoft пилотировала программу с высшими учебными заведениями, преподавателями и студентами по всему миру. Основываясь на отзывах, Microsoft представляет новые функции, в том числе обучающие программы на сайте Learn, портал самообслуживания и сообщество Microsoft Learn for Educators. Благодаря новому сообществу Microsoft Learn for Educators, преподаватели могут взаимодействовать с Microsoft и преподавателями, чтобы делиться передовыми методами проведения курсов.Преимущества программы Microsoft Learn for Educators:• Учебная программа и учебные материалы Microsoft;• Бесплатные практические экзамены Microsoft Certification;• Бесплатные экзамены Microsoft Certification;• Менеджеры программ обучения;• Поддержка интеграции учебной программы;• Сообщество Microsoft Learn for Educators;• Отчетность по данным и аналитике;Узнать другие подробности можно здесь