Microsoft будет поддерживать проект Open Web Docs
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:52
- Просмотров: 162
Microsoft объявила о поддержке Open Web Docs, коллективного проекта, предназначенного для поддержки сообщества технических писателей для долгосрочного обслуживания технической документации веб-платформы, которая является высококачественной и независимой от браузера. Open Web Docs — это не новая платформа для работы с документами, вместо этого он будет тесно взаимодействовать с существующими платформами, включая MDN Web Docs. Microsoft присоединяется к Coil и Google в качестве спонсора-основателя Open Web Docs наряду с дополнительной поддержкой со стороны Mozilla, Samsung, W3C и нескольких других отдельных участников.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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