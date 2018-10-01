Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft будет поддерживать проект Open Web Docs

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:52
  • Просмотров: 162

Microsoft объявила о поддержке Open Web Docs, коллективного проекта, предназначенного для поддержки сообщества технических писателей для долгосрочного обслуживания технической документации веб-платформы, которая является высококачественной и независимой от браузера. Open Web Docs — это не новая платформа для работы с документами, вместо этого он будет тесно взаимодействовать с существующими платформами, включая MDN Web Docs. Microsoft присоединяется к Coil и Google в качестве спонсора-основателя Open Web Docs наряду с дополнительной поддержкой со стороны Mozilla, Samsung, W3C и нескольких других отдельных участников.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Windows Server 2019 будет нативно поддерживать OpenSSH

Windows Server 2019 будет нативно поддерживать OpenSSH

Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Компания Microsoft присоединилась к Open Innovation Network

Компания Microsoft присоединилась к Open Innovation Network

Microsoft добавила примеры кода для платформы Docs

Microsoft добавила примеры кода для платформы Docs

Прокрутка Edge на Chromium получила отзывчивость классической версии Edge

Прокрутка Edge на Chromium получила отзывчивость классической версии Edge




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 12887
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051