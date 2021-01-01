Собрания Microsoft Teams будут поддерживать просмотр галереи 2×2 в Интернете в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:47
- Просмотров: 158
Microsoft Teams наконец-то получит поддержку просмотра галереи 2×2 в Интернете для видеозвонков и собраний. Компания планирует выпустить эту функцию для веб-клиента Teams в феврале, что позволит пользователям просматривать до 4 участников видеовстречи во время собрания в браузере Edge или Chrome.
Microsoft также работает над тем, чтобы позволить пользователям Mac включать звук своего компьютера при совместном использовании рабочего стола или окна на собрании. Это означает, что настольное приложение Teams добавит пользователям возможность обмениваться звуком из своих динамиков с другими участниками собрания, чтобы сделать их встречи немного более интерактивными.
Согласно записи в дорожной карте компании, новая возможность в настоящее время находится в стадии разработки и будет общедоступна в начале февраля 2021 года. Microsoft заявляет, что пользователям потребуется установить аудиодрайвер, чтобы включить эту функцию на своих компьютерах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
.onmsft.com
.onmsft.com
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