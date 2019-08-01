Microsoft выпускает планы выпуска 1 волны на 2021 год для Dynamics 365 и Power Platform
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:56
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В июне прошлого года Microsoft опубликовала временную шкалу 2-й волны выпуска на 2020 год для своих сервисов Power Platform и Dynamics 365. Это была вторая и последняя волна крупных релизов за предыдущий год. Вчера Microsoft обнародовала планы на первую волну релизов в этом году, касающихся обеих вышеупомянутых платформ.
Планы для 1 волны выпуска на 2021 год содержат информацию об основных улучшениях и новых возможностях, которые появятся в Dynamics 365 и Power Platform в период с апреля по сентябрь. На временной шкале ниже представлен краткий обзор того, как пользователи могут ожидать начала этого развертывания в следующие месяцы:
• 27 января: Обнародованы планы релиза;
• 1 февраля: Доступен ранний доступ - клиентам будет разрешено тестировать функции в непроизводственной среде;
• TBA: Релиз планируется сделать доступным на 11 дополнительных языках; а имено на датском, голландском, финском, французском, немецком, итальянском, японском, норвежском, португальском (бразильском), испанском и шведском;
• 1 апреля: Общедоступность - начало производственного развертывания, а региональное развертывание начнется 2 апреля;
В Dynamics 365 новые возможности будут сосредоточены на Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Project Operations, Guides, Human Resources, Commerce, Fraud Protection, Business Central, Customer Insights, Customer Voice и отраслевых ускорителях. В то же время для платформы Power будут усовершенствованы все службы, подпадающие под ее сферу действия, включая Power BI, Power Apps, Power Automate и Power Virtual Agents. Microsoft также специально отметила новые возможности для AI Builder и Power Apps portal в Power Apps.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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