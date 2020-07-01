Microsoft анонсировала январский набор новых функций для Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:28
- Просмотров: 162
Компания Microsoft опубликовала ежемесячный обзор новых возможностей Microsoft 365. В этом месяце основное внимание уделяется Teams, Lists и To Do, хотя есть и некоторые новые функции Visio.
Для Teams есть публикация задач для работников первой линии, переговорные комнаты, утверждения и многое другое.
Далее идёт Microsoft Lists. Ранее в этом месяце команда опубликовала приложение Microsoft Lists для iOS, пообещав, что приложение для Android скоро появится.
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Для Microsoft To Do компания обещает использовать ИИ, чтобы предлагать задачи, основанные на ключевых словах и сроках. Об этом было объявлено около недели назад. В Excel также есть небольшая новая функция, которая представляет собой функцию LAMBDA, которая позволяет превращать формулы в функции многократного использования.
Наконец, как упоминалось выше, появились некоторые новые функции Visio. Теперь вы можете вставлять иконки в файлы Visio, а также вращать, перекрашивать и изменять размер содержимого без потери качества изображения. Кроме того, вы можете использовать «последние формы» для представления архитектурной схемы Azure.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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