Как Cortana будет работать с Outlook на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:12
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Компания Microsoft подробно рассказала о том, как скоро вы сможете пользоваться опытом разговорного искусственного интеллекта, голосовыми подсказками и многим другим в Outlook с помощью Cortana.
Как видно из минутного видео ниже, новый опыт Cortana в Outlook для iOS призван помочь вам быстрее выполнять задачи на iPhone или iPad. Этот опыт все еще находится в стадии развёртывания и станет доступен всем в «ближайшие недели», и как только он станет доступен, вы увидите новые кнопки событий и сообщений на экранах входящих сообщений и календаря.
Когда вы получите его, чтобы использовать Cortana в приложении Outlook на iOS, вы можете нажать и развернуть кнопки на нижней панели и выбрать иконку «Спросить Cortana». Это даст вам возможность использовать Cortana для планирования новых событий и настройки сведений о событиях на экране, без необходимости перемещения по различным меню. Вы также можете попросить Cortana найти конкретные события. Другие функции, запланированные для Cortana, можно увидеть ниже.
• Вы также сможете использовать голосовые команды естественного языка в папке «Входящие» и в сообщениях электронной почты;
• Cortana может помочь вам создавать быстрые сообщения, пересылать электронные письма вашим контактам или людям в вашей организации и отвечать отправителю или всем получателям сообщения или потока разговора;
• Кнопка нового сообщения в папке «Сфокусированные входящие» даст вам возможность попросить Cortana начать короткое сообщение;
Microsoft также планирует в будущем некоторые дополнительные обновления для этой функции. Компания говорит, что она облегчит составление полных и длинных сообщений электронной почты, добавив диктовку в Outlook для iOS. Кроме того, к концу февраля вы сможете открыть сообщение электронной почты в Outlook, и если это то, что вы хотели бы слушать, а не читать, вы можете выбрать воспроизведение разговора из опции внутри меню «…». Play My Emails также получит возможность воспроизведения по расписанию и опцию автоматического подключения к автомобильной аудиосистеме.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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