Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Azure Quantum
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:47
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На Ignite 2019 компания Microsoft объявила о Azure Quantum, открытой облачной экосистеме с полным стеком, которая принесет преимущества квантовых вычислений организациям. Azure Quantum — это набор квантовых служб, который включает готовые решения Quantum, программное обеспечение Quantum и квантовое оборудование. Microsoft заключила партнерские отношения с 1QBit, Honeywell, IonQ и QCI, чтобы предложить широкий спектр квантовых решений, программного обеспечения и оборудования для всей отрасли.
На Build 2020 Microsoft анонсировала частную предварительную версию Azure Quantum. Сегодня Microsoft анонсировала публичную предварительную версию Azure Quantum. Благодаря этой общедоступной предварительной версии разработчики, исследователи, системные интеграторы и клиенты могут использовать Azure Quantum для изучения и создания решений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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