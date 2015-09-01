Cortana в Microsoft Teams будет доступен в новых странах

С помощью Microsoft Lens, встроенного в Teams, вы сможете записывать короткое видео, аннотировать его текстом, эмодзи, выполнять базовое редактирование и добавлять живые фильтры. В режиме реального времени делитесь своими мыслями о том, что вы снимаете с помощью видео из Teams, и сразу же делитесь им с коллегами.

Наряду с подробностями о новом опыте Cortana, который появится в Outlook для пользователей iOS, Microsoft объявила, что Cortana в Teams распространяется на Австралию, Канаду, Великобританию и Индию. Благодаря интеграции Cortana в Teams вы можете звонить, присоединяться к собранию, отправлять сообщения чата, обмениваться файлами и многое другое, используя свой голос.Microsoft также объявила, что Microsoft Search в Teams и Office Mobile добавляет поддержку запросов на естественном языке на английском языке в США. Вы можете вводить фразы в поле поиска или нажимать на микрофон, чтобы попросить Cortana найти сообщения, чаты, собрания, людей, файлы и многое другое в Teams.Вы также можете легко находить файлы на естественном языке в мобильном приложении Office. Эти обновления сначала будут выпущены на английском языке для клиентов в США для Office для Android в ближайшие недели, а затем для Office для iOS.Microsoft также объявила о новой интеграции Microsoft Lens в приложение Teams.Узнать другие подробности можно здесь