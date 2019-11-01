Приложение Remote Desktop для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:44
- Просмотров: 182
Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Android до версии 10.0.9.1118.
Вот список новых возможностей:
• Поддержка темного режима на Android 10 и новее;
• Нативная поддержка x86/x64 для Chromebook;
• Исправлены проблемы с синхронизацией перенаправления буфера обмена;
• Добавлено перенаправление буфера обмена в пользовательский интерфейс добавления/редактирования ПК;
• Поддержка клавиши DEL на внешних клавиатурах;
• Исправлена проблема, которая приводила к зависанию автозаполнения URL-адреса рабочей области;
• Исправлены проблемы с доступностью, связанные с клавиатурой и программой чтения с экрана;
• Исправлены проблемы с надежностью, выявленные с помощью отчетов о сбоях;
• Минимально необходимой версией Android теперь является Android 7;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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