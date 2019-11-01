Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение Remote Desktop для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:44
  • Просмотров: 182

Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Android до версии 10.0.9.1118.

Вот список новых возможностей:

• Поддержка темного режима на Android 10 и новее;
• Нативная поддержка x86/x64 для Chromebook;
• Исправлены проблемы с синхронизацией перенаправления буфера обмена;
• Добавлено перенаправление буфера обмена в пользовательский интерфейс добавления/редактирования ПК;
• Поддержка клавиши DEL на внешних клавиатурах;
• Исправлена проблема, которая приводила к зависанию автозаполнения URL-адреса рабочей области;
• Исправлены проблемы с доступностью, связанные с клавиатурой и программой чтения с экрана;
• Исправлены проблемы с надежностью, выявленные с помощью отчетов о сбоях;
• Минимально необходимой версией Android теперь является Android 7;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

Приложение Remote Desktop Mobile на iOS получило очередное обновление

Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию

Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новую версию

Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новое обновление

Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новое обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+6  
Новостей: 12916
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051