Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:32
  • Просмотров: 40

Из-за пандемии COVID-19 Microsoft не проводит никаких личных мероприятий до июля этого года. Компания также меняет способ проведения цифровых мероприятий, делая их более частыми, поскольку теперь у них нет накладных расходов, связанных с личными мероприятиями. Например, Ignite была разделена на два мероприятия: обычная осенняя конференция, за которой следует мартовская конференция.

Сейчас открыта регистрация на вторую часть Ignite 2020. Поскольку это виртуальное мероприятие, регистрация бесплатна, и любой желающий может зарегистрироваться.

Microsoft не называет это Ignite 2020, Ignite 2021 или как-то ещё. Мероприятие, кажется, называется Microsoft Ignite, без какого-либо брендинга, отражающего, когда оно происходит, хотя это случится со 2 по 4 марта.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020

Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020

Microsoft разделит конференцию Ignite 2020 на два виртуальных мероприятия

Microsoft разделит конференцию Ignite 2020 на два виртуальных мероприятия

Microsoft открыла регистрацию на Microsoft Ignite 2017

Microsoft открыла регистрацию на Microsoft Ignite 2017

Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2016

Microsoft открыла регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2016




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+6  
Новостей: 12916
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051