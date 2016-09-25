Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:32
- Просмотров: 40
Из-за пандемии COVID-19 Microsoft не проводит никаких личных мероприятий до июля этого года. Компания также меняет способ проведения цифровых мероприятий, делая их более частыми, поскольку теперь у них нет накладных расходов, связанных с личными мероприятиями. Например, Ignite была разделена на два мероприятия: обычная осенняя конференция, за которой следует мартовская конференция.
Сейчас открыта регистрация на вторую часть Ignite 2020. Поскольку это виртуальное мероприятие, регистрация бесплатна, и любой желающий может зарегистрироваться.
Microsoft не называет это Ignite 2020, Ignite 2021 или как-то ещё. Мероприятие, кажется, называется Microsoft Ignite, без какого-либо брендинга, отражающего, когда оно происходит, хотя это случится со 2 по 4 марта.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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