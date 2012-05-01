OneDrive для Android получает поддержку Samsung Motion Photos и воспроизведение видео 8K
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:31
- Просмотров: 0
Компания Microsoft объявила о некоторых обновлениях своего приложения OneDrive для Android. Во-первых, это совершенно новый опыт работы с домашним экраном. На новом домашнем экране вы увидите три раздела: последние файлы, автономные файлы и фотографии «В этот день». Для тех, кто использует рабочую или школьную учетную запись, вместо этого вы увидите последние файлы, общие библиотеки и автономные файлы. Этот новый опыт уже доступен на iOS.
Далее идут Samsung Motion Photos, которые теперь поддерживаются как для хранения, так и для воспроизведения. Как вы помните, поддержка Live Photos появилась на iOS только в прошлом месяце, так что теперь это аналогичное обновление для устройств Samsung. В настоящее время редактирование Samsung Motion Photos не поддерживается, поэтому, если вы внесете какие-либо изменения, они будут сохранены как неподвижные фотографии.
Следующая и последняя новая функция в списке — это то, что теперь вы можете воспроизводить видео Samsung 8K из OneDrive. Интересно, что Microsoft отметила, что на устройства Samsung Galaxy S20 или S21 были сняты только видео формата 8K; однако не было сказано, почему воспроизведение будет ограничено 8K-видео, снятыми на эти телефоны. Захват видео 8K не был чем-то эксклюзивным для телефонов Samsung, поскольку он был включен чипсетом Snapdragon 865.
Новый домашний экран будет отображаться в OneDrive 6.21 и выше, а Motion Photos будут поддерживаться в версии 6.23 и выше. Microsoft не сказала, какая версия нужна для воспроизведения видео 8K.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft анонсировала удаление синхронизации видеопроектов через OneDrive в приложении «Фотографии»
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+6Новостей: 12916
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051