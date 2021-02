Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

Microsoft объявила, что Defender for Endpoint (ранее известный как Microsoft Defender Advanced Threat Protection) добавил поддержку оценки уязвимостей в macOS. Эта функция теперь широко доступна, позволяя администраторам обнаруживать уязвимости, влияющие на устройства macOS в их корпоративной сети.Инструмент позволяет администраторам определять приоритеты и исправлять уязвимости на уровне программного обеспечения и операционной системы, обнаруженные на устройствах macOS. Defender for Endpoint также порекомендует последние советы по безопасности и позволит клиентам проверять новые уязвимости в своих приложениях после подключения своих устройств MacOS к Defender for Endpoint. Клиенты также могут запросить исправление этих уязвимостей.Стоит отметить, что Defender for Endpoint доступен на macOS с марта 2019 года. Тогда он назывался Microsoft Defender ATP после того, как был переименован из Windows Defender ATP.Кроме того, Microsoft расширила функции оценки уязвимостей и конфигурации безопасности до Windows 8.1, а также ввела уведомления по электронной почте о событиях уязвимости в Defender for Endpoint. Обе функции теперь находятся в общедоступной предварительной версии. Вы можете выбрать события уязвимости, которые должны запускать уведомления, и выбрать группы устройств. Вы также можете выбрать, кто может получать уведомления при обнаружении событий уязвимости.Узнать другие подробности можно здесь