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Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:16
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Microsoft объявила, что Defender for Endpoint (ранее известный как Microsoft Defender Advanced Threat Protection) добавил поддержку оценки уязвимостей в macOS. Эта функция теперь широко доступна, позволяя администраторам обнаруживать уязвимости, влияющие на устройства macOS в их корпоративной сети.

Инструмент позволяет администраторам определять приоритеты и исправлять уязвимости на уровне программного обеспечения и операционной системы, обнаруженные на устройствах macOS. Defender for Endpoint также порекомендует последние советы по безопасности и позволит клиентам проверять новые уязвимости в своих приложениях после подключения своих устройств MacOS к Defender for Endpoint. Клиенты также могут запросить исправление этих уязвимостей.



Стоит отметить, что Defender for Endpoint доступен на macOS с марта 2019 года. Тогда он назывался Microsoft Defender ATP после того, как был переименован из Windows Defender ATP.

Кроме того, Microsoft расширила функции оценки уязвимостей и конфигурации безопасности до Windows 8.1, а также ввела уведомления по электронной почте о событиях уязвимости в Defender for Endpoint. Обе функции теперь находятся в общедоступной предварительной версии. Вы можете выбрать события уязвимости, которые должны запускать уведомления, и выбрать группы устройств. Вы также можете выбрать, кто может получать уведомления при обнаружении событий уязвимости.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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