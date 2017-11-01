Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:16
- Просмотров: 0
Microsoft объявила, что Defender for Endpoint (ранее известный как Microsoft Defender Advanced Threat Protection) добавил поддержку оценки уязвимостей в macOS. Эта функция теперь широко доступна, позволяя администраторам обнаруживать уязвимости, влияющие на устройства macOS в их корпоративной сети.
Инструмент позволяет администраторам определять приоритеты и исправлять уязвимости на уровне программного обеспечения и операционной системы, обнаруженные на устройствах macOS. Defender for Endpoint также порекомендует последние советы по безопасности и позволит клиентам проверять новые уязвимости в своих приложениях после подключения своих устройств MacOS к Defender for Endpoint. Клиенты также могут запросить исправление этих уязвимостей.
Стоит отметить, что Defender for Endpoint доступен на macOS с марта 2019 года. Тогда он назывался Microsoft Defender ATP после того, как был переименован из Windows Defender ATP.
Кроме того, Microsoft расширила функции оценки уязвимостей и конфигурации безопасности до Windows 8.1, а также ввела уведомления по электронной почте о событиях уязвимости в Defender for Endpoint. Обе функции теперь находятся в общедоступной предварительной версии. Вы можете выбрать события уязвимости, которые должны запускать уведомления, и выбрать группы устройств. Вы также можете выбрать, кто может получать уведомления при обнаружении событий уязвимости.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Компания Microsoft переименовала Windows Defender Advanced Threat Protection в Microsoft Defender Advanced Threat Protection
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+6Новостей: 12916
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10051