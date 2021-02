Skype for Business Online перестанет работать через шесть месяцев

Полтора года назад Microsoft объявила об упразднении Skype for Business Online 31 июля 2021 года. За шесть месяцев до окончания обслуживания Microsoft сосредоточена на том, чтобы помочь каждому из своих клиентов перейти на Microsoft Teams и предоставить больше возможностей для совместной работы и выполнения задач.Skype for Business Online стал важным средством связи для миллионов организаций по всему миру. Когда клиенты узнают, как Teams объединяет чат, звонки, собрания и многое другое, они осознают удивительный потенциал для беспрепятственного сотрудничества и упрощения работы безопасным и совместимым образом.Независимо от того, где вы находитесь на пути от Skype for Business к Teams, это важная контрольная точка, позволяющая убедиться, что ваша организация находится на пути к обновлению до Teams до того, как Skype for Business Online выйдет из использования и доступ к сервису закончится.Узнать другие подробности можно здесь