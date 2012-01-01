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Бета-версия приложения Microsoft Authenticator для Android и iOS теперь может импортировать пароли из Chrome

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:35
  • Просмотров: 112

В декабре Microsoft анонсировала публичную предварительную версию функции управления паролями и автозаполнения в приложении Microsoft Authenticator. Как и любое приложение для управления паролями, приложение Microsoft Authenticator поможет вам автоматически вводить надежные пароли для любых посещаемых вами сайтов. Эти пароли будут синхронизированы между мобильными устройствами и настольными компьютерами. При необходимости их можно заполнять автоматически. На рабочем столе вы можете использовать сохраненные пароли с Microsoft Edge и новым расширением Google Chrome.

Теперь бета-версия приложения Microsoft Authenticator для Android и iOS получила возможность импортировать пароли прямо из Google Chrome, что значительно упростило установку и запуск приложения.

Пользователи также могут импортировать пароли из файла .CSV, формата, который часто используется другими приложениями для экспорта ваших паролей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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