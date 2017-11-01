Microsoft Autofill теперь может синхронизировать ваши пароли в Microsoft Edge, Google Chrome и мобильных устройствах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:36
- Просмотров: 82
Если вы уже используете новый браузер Microsoft Edge, а также приложение Microsoft Authenticator на iOS и Android, то Microsoft сделает вашу цифровую жизнь немного проще. Вчера компания объявила о своих планах развернуть возможности автозаполнения на всех устройствах и платформах и помочь пользователям синхронизировать свои пароли в новом Microsoft Edge на базе Chromium, Google Chrome и мобильных устройствах.
Microsoft Autofill использует вашу личную учетную запись Microsoft для хранения паролей в облаке, и все пароли, которые вы уже сохранили в новом Microsoft Edge на базе Chromium, теперь будут синхронизироваться с приложением Microsoft Authenticator на iOS и Android. Эта функция все еще развертывается, но она будет отображаться в виде специальной вкладки «Пароли» на нижней панели навигации приложения.
Приложение Microsoft Authenticator для iOS и Android также позволит пользователям импортировать пароли из Google Chrome, популярных менеджеров паролей и даже файлов CSV. Для пользователей Chrome Microsoft также выпустила расширение Microsoft Autofill в Chrome Web Store, которое упростит пользователям доступ ко всем их паролям, сохраненным в их учетной записи Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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