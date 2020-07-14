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Пользователи Outlook для Android теперь могут создавать задачи To Do из писем

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:13
  • Просмотров: 196

Microsoft выпустила новое обновление для приложения Outlook на Android, которое предлагает более глубокую интеграцию с Microsoft To Do, популярной службой управления задачами. В последнем обновлении (версия 4.2103) добавлена поддержка создания задач непосредственно из писем.

До сих пор у пользователей не было возможности создать задачу прямо из писем на своих мобильных телефонах. С новым обновлением они теперь будут видеть новый ярлык, который мгновенно создает задачу в Microsoft To Do. Это должно облегчить пользователям управление своими задачами. Помните, что приложение To Do должно быть установлено на устройстве Android, чтобы эта опция была доступна.



Чтобы опробовать эту функцию, пользователям необходимо открыть письмо в своем почтовом ящике и нажать на ярлык «Создать задачу» в меню «…». Microsoft To Do автоматически выберет тему и текст письма, чтобы создать и сохранить задачу в списке. Пользователи также смогут открывать содержимое письма в Outlook во время его просмотра.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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