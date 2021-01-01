Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:01
- Просмотров: 192
Microsoft работает над новой функцией специальных возможностей, которая основана на существующей функции поднятия руки в Teams. Компания подтвердила на форуме Teams UserVoice, что эта функция вскоре будет поддерживать сочетание клавиш на Mac, Windows и веб-клиентах.
Пользователи настольной версии Microsoft Teams получили возможность виртуально поднимать руку во время собраний еще в мае прошлого года. Она позволяет пользователям нажимать кнопку, чтобы задать вопрос во время больших или загруженных собраний. В настоящее время опция «Поднять руку» скрыта за всплывающим окном «Реакции и поднять руку» в верхней части окна собрания. Из-за этого людям с проблемами доступности и учащимся становится сложнее щелкнуть по нему.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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