Приложение Microsoft Teams настроено на улучшение процесса обмена файлами

Оптимизируйте общий доступ с помощью Microsoft Teams. Теперь вы можете создать общую ссылку для любого файла, хранящегося в Teams, и напрямую установить соответствующие разрешения. Кроме того, вы также можете установить разрешения для файлов, хранящихся в SharePoint или OneDrive, при создании частного чата или начале разговора в канале.

Совместное использование файлов через Microsoft Teams скоро станет более быстрым и простым в управлении. Согласно дорожной карте Microsoft 365, скоро появится новый опыт обмена файлами. Этот опыт должен «упростить совместное использование с Microsoft Teams» и упростить установку разрешений для общих файлов.Microsoft подробно описывает новый опыт в своей дорожной карте:В настоящее время функция должна быть развернута где-то в этом месяце, но дорожная карта Microsoft 365 предназначена для общего описания планов, а не для установления твердых сроков выхода функций. Это означает, что мы можем не увидеть эту функцию в этом месяце.Узнать другие подробности можно здесь