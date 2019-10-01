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Приложение Microsoft Teams настроено на улучшение процесса обмена файлами

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:22
  • Просмотров: 228

Совместное использование файлов через Microsoft Teams скоро станет более быстрым и простым в управлении. Согласно дорожной карте Microsoft 365, скоро появится новый опыт обмена файлами. Этот опыт должен «упростить совместное использование с Microsoft Teams» и упростить установку разрешений для общих файлов.

Microsoft подробно описывает новый опыт в своей дорожной карте:

Оптимизируйте общий доступ с помощью Microsoft Teams. Теперь вы можете создать общую ссылку для любого файла, хранящегося в Teams, и напрямую установить соответствующие разрешения. Кроме того, вы также можете установить разрешения для файлов, хранящихся в SharePoint или OneDrive, при создании частного чата или начале разговора в канале.


В настоящее время функция должна быть развернута где-то в этом месяце, но дорожная карта Microsoft 365 предназначена для общего описания планов, а не для установления твердых сроков выхода функций. Это означает, что мы можем не увидеть эту функцию в этом месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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