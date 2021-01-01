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Microsoft запустит план Teams Pro

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:47
  • Просмотров: 102

Microsoft добавит новые возможности для собраний и вебинаров в Teams. Компания запустит новые возможности на уровне арендатора, и все эти функции будут доступны с середины марта.

План Teams Pro будет предоставлять расширенные «возможности анализа собраний и вебинаров», а организации смогут проводить прямые мероприятия и собрания Teams для интерактивных онлайн-сессий. Компания еще не раскрыла подробностей о своем новом плане, но, судя по всему, он выйдет с некоторыми важными обновлениями, объявленными на Ignite 2020. Это включает в себя функции регистрации и отчетности на веб-семинаре, а также другие опции собраний, такие как динамический просмотр.

Microsoft заявляет, что эти новые возможности будут включены в план Teams Pro. Пользователи смогут добавить его в любую подписку на Microsoft 365, Office 365 и Microsoft 365 E5, E3, A5, A3, Business Standard и Business Basic.

Кроме того, Microsoft уточнила, что новые функции Teams будут включены по умолчанию для всех пользователей с упомянутыми выше лицензиями. Однако ИТ-администраторы смогут вручную отключать или включать его для определенных пользователей в своей организации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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