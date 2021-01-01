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Microsoft добавила кнопку Meet Now в Outlook для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:26
  • Просмотров: 117

Microsoft интегрировала кнопку Meet Now в клиент Outlook для Windows, которая должна сделать проще, чем когда-либо, начало собрания Teams. Это нововведение было замечено Рэнди Чепменом, Microsoft MVP, и постепенно развертывается для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC.



Новая кнопка Meet Now позволяет пользователям начинать специальное собрание Microsoft Teams в настольном клиенте Outlook. Когда пользователь нажимает эту кнопку, в Teams начнется новое частное собрание, и они смогут пригласить других людей присоединиться к собранию. Эта функция работает аналогично функции, доступной в клиентском приложении календаря Teams, и в ближайшие месяцы она также появится в версии приложения для iOS.

Помните, что для использования кнопки Meet Now в Outlook существуют определенные требования. Прежде всего, настольные приложения Teams и Outlook должны быть установлены на ПК с Windows. Во-вторых, для использования этой функции в клиенте Outlook должна быть включена надстройка Teams.

В дополнение к опыту Meet Now компания также добавила новый параметр для пользователей Teams и Outlook, который позволяет настроить параметры своего календаря, чтобы все новые собрания создавались как собрания по сети. Чтобы начать работу, пользователям необходимо перейти в Параметры Outlook> Календарь и включить параметр «Добавлять собрания по сети ко всем собраниям» в параметрах календаря.

Эта возможность уже доступна в Outlook в Интернете и Outlook для Mac, и она несовместима со сторонними поставщиками онлайн-собраний.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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