Microsoft Lists получит лучший опыт веб-комментирования
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:06
- Просмотров: 104
Еще в октябре Microsoft представила возможности комментирования в приложении Lists в Интернете. В обновлении дорожной карты Microsoft 365 компания показала, что она улучшит опыт веб-комментирования и добавит поддержку комментариев в приложения iOS и Microsoft Teams.
С этим обновлением приложение Lists добавит новые элементы управления комментариями для веб-пользователей в марте этого года. Это означает, что пользователи смогут включать и отключать возможность добавления комментариев к элементам списка с помощью новой настройки уровня списка в приложении. В дополнение к этому Microsoft в ближайшие месяцы расширит функциональность веб-комментирования в мобильном приложении iOS и приложении Lists в Teams.
В настоящее время администраторы Office 365 могут ограничить комментарии к элементам List в веб-приложении с помощью команды Powershell для всех Lists на уровне клиента. Нет возможности сделать это для отдельных Lists в конкретных Teams и сайтах. Кроме того, комментарии, добавленные к элементам List в Microsoft Teams, отличаются от комментариев, добавленных к элементам List в веб-приложении, и их невозможно синхронизировать.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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