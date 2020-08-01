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Пользователи Microsoft Teams теперь могут открывать вкладки приложений и каналов в отдельных окнах

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 22:46
  • Просмотров: 0

В прошлом году на конференции Build Microsoft представила множество обновлений для Teams, включая всплывающие приложения. Два месяца назад мы узнали, что эта функция начала развертываться среди пользователей, а теперь компания объявила, что она доступна всем, наряду с опцией всплывающих вкладок.

Microsoft Teams уже позволяет пользователям открывать индивидуальные или групповые чаты, собрания и звонки. Возможность показывать личные приложения в Microsoft Teams была одной из самых востребованных функций. Она позволяет пользователям открывать свои приложения Teams, закрепленные на панели приложений, в отдельном окне и легко переключаться между ними.


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Есть несколько способов открыть приложение в Teams. Пользователи могут перейти к панели приложений на левой панели, щелкнуть правой кнопкой мыши по конкретному приложению и выбрать опцию «Всплывающее приложение». В самом окне приложения также есть специальная небольшая иконка, которая позволяет пользователям открывать личное приложение.

Во-вторых, Microsoft также добавила функцию всплывающих вкладок в Teams. Благодаря этой функции пользователи теперь могут открывать вкладки, закрепленные в своих чатах и каналах. Для этого просто выберите конкретную вкладку, а затем иконку «всплывающей вкладки», доступную в правом углу заголовка. Желаемая вкладка сразу же откроется в специальном окне.


Нажмите на изображение для демонстрации


Возможность открывать приложения и вкладки в отдельном окне - долгожданное изменение для сотрудников первой линии, и это должно помочь им сосредоточиться на важных задачах, не переключаясь между окнами. Имейте в виду, что эти параметры доступны только для настольных приложений Windows и macOS, и они еще не включены в веб-клиенте.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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