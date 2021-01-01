Microsoft начала развертывать меню истории в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 23:12
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Навигация в Microsoft Teams скоро станет более плавной и быстрой. Действительно, Microsoft начала развертывать меню «История» в настольной версии Teams, и, согласно дорожной карте Microsoft 365, оно станет общедоступным к концу этого месяца.
Как вы, наверное, знаете, Microsoft Teams поставляется с кнопками навигации вперед и назад, которые доступны в верхнем левом углу настольного клиента. Панель навигации позволяет пользователям переключаться между историей Teams, но с некоторыми ограничениями. До этого обновления пользователям приходилось нажимать несколько раз, чтобы вернуться к определенному файлу или местоположению, но теперь это должно измениться.
Новый опыт навигации направлен на решение этой проблемы за счет упрощения процесса навигации, облегчая пользователям переход к намеченной цели. Благодаря этому обновлению; теперь пользователи смогут быстро перемещаться по недавно посещенным локациям с помощью мыши или клавиатуры.
Чтобы использовать эту функцию в настольном приложении, пользователям нужно будет навести указатель мыши на параметры навигации вперед и назад, чтобы открыть меню истории. Он будет отображать все предыдущие местоположения, включая вкладки, документы и, предположительно, другой контент в Microsoft Teams. Просто нажмите на любой из них, чтобы вернуться в рабочий процесс.
Кроме того, пользователи Teams также смогут получить доступ к новому меню истории, используя комбинацию клавиш CTRL + SHIFT + H.
Нажмите на изображение для демонстрации
Это незначительное обновление, но оно должно особенно улучшить опыт с пользователем для людей, которым часто требуется регулярно открывать различные документы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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