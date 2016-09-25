Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:40
- Просмотров: 0
Компания Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire на 14-15 июля. Компания заявляет, что ежегодная партнерская конференция снова будет проходить как виртуальное мероприятие, а регистрация откроется в июне 2021 года.
Clear your calendars for July 14-15, because #MSInspire is coming to you, wherever you are.— Microsoft Partner (@msPartner) February 18, 2021
More about this year's event: https://t.co/RaRFLaYysU
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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