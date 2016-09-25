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Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:40
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft анонсировала виртуальное мероприятие Microsoft Inspire на 14-15 июля. Компания заявляет, что ежегодная партнерская конференция снова будет проходить как виртуальное мероприятие, а регистрация откроется в июне 2021 года.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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