Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:01
- Просмотров: 67
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS до версии 2.4.
Вот список новых функций:
• Создавайте мероприятия и присоединяйтесь к ним с Teams для друзей и семьи. Просто войдите и познакомьтесь;
• Пересылайте собрания одному или нескольким людям;
Как всегда, это обновление также включает несколько исправлений ошибок и улучшений производительности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 12971
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10052