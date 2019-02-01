Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:01
  • Просмотров: 67

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS до версии 2.4.

Вот список новых функций:

• Создавайте мероприятия и присоединяйтесь к ним с Teams для друзей и семьи. Просто войдите и познакомьтесь;
• Пересылайте собрания одному или нескольким людям;

Как всегда, это обновление также включает несколько исправлений ошибок и улучшений производительности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams на Android получит поддержку размытия фона для собраний

Microsoft Teams на Android получит поддержку размытия фона для собраний

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft обновила Microsoft Teams на iOS

Microsoft обновила Microsoft Teams на iOS

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на Android

Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на Android




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 12971
+0  
Комментариев: 39451
+0  
Пользователей: 10052