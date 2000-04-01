Microsoft Teams добавляет сочетание клавиш для функции «Поднять руку» во время собраний
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:32
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Пару недель назад мы сообщили, что Microsoft планирует представить новую функцию в Teams, которая позволит пользователям поднимать руку с помощью сочетания клавиш во время собраний. Эта функция начала развертываться для пользователей, работающих с настольным приложением Teams в Windows, и была замечена пользователем под ником «Селена Каамано».
If you want to raise your hand in a Teams Meeting use the keyboard shortcut:— Selena Caamano, Rabbit-hole diver ???? Switzerland (@SelenaCaamano) February 19, 2021
???? Ctrl + Shift + K
Version 1.4.00.2879 #MicrosoftTeams #a11y @Microsoft365Pro #MIEExpert #RemoteLearning #RaiseHandKeyboardShortcuthttps://t.co/pQZFLAGspz pic.twitter.com/6OPyKw3t7f
Опция «Поднять руку» была представлена в настольном клиенте Teams еще в мае 2020 года. Она позволяет участнику быстро привлечь внимание докладчика или организатора во время собрания. Когда пользователь щелкает этот значок, уведомление позволяет ведущим узнать, что участник хочет включить звук, чтобы внести свой вклад в беседу.
Доступ к этой опции можно получить, наведя курсор мыши на всплывающее меню «Реакции и поднять руку». Однако некоторые пользователи жаловались, что эта функция недоступна, особенно для людей с ограниченными возможностями. С этим обновлением компания упростила пользователям использование этой функциональности в приложении.
Пользователи Microsoft Teams теперь могут использовать сочетание клавиш (Ctrl + Shift + K), чтобы быстро вызвать команду поднять руку. Эту же комбинацию можно использовать для опускания поднятой руки. Поддержка сочетания клавиш доступна в версии 1.4.00.2879.
К сожалению, это обновление еще не доступно для клиента Teams Mac, но скоро это должно измениться. Компания также планирует добавить эту возможность в веб-приложение.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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