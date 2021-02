Microsoft Teams добавляет сочетание клавиш для функции «Поднять руку» во время собраний

If you want to raise your hand in a Teams Meeting use the keyboard shortcut:



???? Ctrl + Shift + K



Version 1.4.00.2879