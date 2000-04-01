Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Teams добавляет сочетание клавиш для функции «Поднять руку» во время собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:32
  • Просмотров: 0

Пару недель назад мы сообщили, что Microsoft планирует представить новую функцию в Teams, которая позволит пользователям поднимать руку с помощью сочетания клавиш во время собраний. Эта функция начала развертываться для пользователей, работающих с настольным приложением Teams в Windows, и была замечена пользователем под ником «Селена Каамано».



Опция «Поднять руку» была представлена в настольном клиенте Teams еще в мае 2020 года. Она позволяет участнику быстро привлечь внимание докладчика или организатора во время собрания. Когда пользователь щелкает этот значок, уведомление позволяет ведущим узнать, что участник хочет включить звук, чтобы внести свой вклад в беседу.

Доступ к этой опции можно получить, наведя курсор мыши на всплывающее меню «Реакции и поднять руку». Однако некоторые пользователи жаловались, что эта функция недоступна, особенно для людей с ограниченными возможностями. С этим обновлением компания упростила пользователям использование этой функциональности в приложении.

Пользователи Microsoft Teams теперь могут использовать сочетание клавиш (Ctrl + Shift + K), чтобы быстро вызвать команду поднять руку. Эту же комбинацию можно использовать для опускания поднятой руки. Поддержка сочетания клавиш доступна в версии 1.4.00.2879.

К сожалению, это обновление еще не доступно для клиента Teams Mac, но скоро это должно измениться. Компания также планирует добавить эту возможность в веб-приложение.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш

Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Собрания Microsoft Teams получили функцию Live Reactions

Собрания Microsoft Teams получили функцию Live Reactions

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца

Microsoft добавила кнопку Meet Now в Outlook для Windows

Microsoft добавила кнопку Meet Now в Outlook для Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 12974
+0  
Комментариев: 39451
+0  
Пользователей: 10052