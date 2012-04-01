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Microsoft Translator добавляет поддержку девяти дополнительных языков

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:37
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Microsoft Translator продолжает добавлять языки, которые он поддерживает для перевода текста. Совсем недавно он добавил поддержку инуктитут, диалекта, на котором говорят на родине инуитов в Канаде, после начала поддержки канадского французского языка в конце прошлого года.

Инструмент перевода продолжает расширяться на большее количество языков. Microsoft объявила, что перевод текста Translator доступен на девяти дополнительных языках. К ним относятся албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, кхмерский, лаосский, мьянманский, непальский и тигринский.

Сегодняшний релиз приурочен к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в честь представителей различных культур и языков мира.

Благодаря новым языкам общее количество поддерживаемых языков Translator увеличилось до 83. Это означает, что инструмент может переводить текст на любой из этих языков или с любого из них в приложениях Translator, Office и Bing.

Microsoft отметила, что более 170 миллионов человек во всем мире говорят на девяти новых языках, добавленных в Translator. Это существенно упрощает для этих людей общение с представителями других культур и национальностей с помощью нескольких щелчков мышью или касаний.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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