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Microsoft Teams позволит пользователям делиться ссылками на Meet Now

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:34
  • Просмотров: 0

Microsoft добавит новую функцию в Teams, которая позволит пользователям копировать и делиться ссылками на Meet Now без предварительного запуска собрания. Согласно дорожной карте Microsoft 365, это обновление начнет развертываться для настольных клиентов Microsoft Teams для Mac и Windows, а также для веб-приложения в конце февраля.

В настоящее время организаторам приходится проходить довольно длительный процесс, чтобы получить ссылку на собрание для встречи «Meet Now». Во-первых, им нужно нажать кнопку «Новое собрание» на вкладке календаря, чтобы запланировать его. Следующим шагом является заполнение всех деталей, включая заголовок, дату, время, разделы информации о собрании и многое другое, чтобы поделиться приглашениями на собрание.

Однако это непростой рабочий процесс для людей, которые хотят быстро перейти к видеособранию, поделившись ссылками на собрание со своими коллегами. Благодаря этому обновлению Microsoft наконец-то упростит этот процесс для пользователей Teams. Компания добавит новую всплывающую панель к кнопке Meet now на вкладке календаря Teams, которая будет предлагать быстрый доступ к таким параметрам, как копирование и отправка ссылки на собрание или мгновенный запуск сессии со своего рабочего стола.



Это незначительное дополнение, но оно может существенно повлиять на удобство использования платформы. Такие варианты быстрого присоединения к собраниям уже существуют для пользователей Skype и Google Meet, и эта базовая функция должна была присутствовать с самого начала.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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