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Microsoft запускает три новых облачных предложения для Financial Services, Manufacturing и Nonprofits

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:46
  • Просмотров: 146

Microsoft запустила новые отраслевые облачные предложения для Financial Services, Manufacturing и Nonprofits. Эти отраслевые облака будут объединять API-интерфейсы и отраслевые компоненты с собственными службами Microsoft, такими как Azure и Dynamics 365, что облегчит компаниям масштабную трансформацию.

«Эти облака, разработанные с учетом отраслевых задач, могут позволить организациям продвинуться вперед и предоставлять ценность рекордными темпами. Это потому, что они обеспечивают переход к более широкому портфелю облачных сервисов Microsoft, позволяя клиентам начинать с тех областей, где потребность в технологической трансформации наиболее актуальна», - пояснила Алиса Тейлор, CVP по бизнес-приложениям и глобальной индустрии в Microsoft.



Microsoft Cloud for Financial Services будет поддерживать высочайшие стандарты безопасности и соответствия требованиям, а также будет включать функцию под названием Loan Manager, которая будет доступна в качестве публичной предварительной версии в следующем месяце. Microsoft Cloud for Retail, которое было представлена в январе и в настоящее время доступно в виде частной предварительной версии, также будет доступно в качестве общедоступной предварительной версии в марте.

Microsoft Cloud for Manufacturing, которое поможет клиентам создавать интеллектуальные системы и гибкие предприятия, станет доступно в качестве публичной предварительной версии к концу июня. Компания объявила аналогичный график для Microsoft Cloud for Nonprofits.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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