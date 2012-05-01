Microsoft запускает три новых облачных предложения для Financial Services, Manufacturing и Nonprofits
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:46
- Просмотров: 146
Microsoft запустила новые отраслевые облачные предложения для Financial Services, Manufacturing и Nonprofits. Эти отраслевые облака будут объединять API-интерфейсы и отраслевые компоненты с собственными службами Microsoft, такими как Azure и Dynamics 365, что облегчит компаниям масштабную трансформацию.
«Эти облака, разработанные с учетом отраслевых задач, могут позволить организациям продвинуться вперед и предоставлять ценность рекордными темпами. Это потому, что они обеспечивают переход к более широкому портфелю облачных сервисов Microsoft, позволяя клиентам начинать с тех областей, где потребность в технологической трансформации наиболее актуальна», - пояснила Алиса Тейлор, CVP по бизнес-приложениям и глобальной индустрии в Microsoft.
Microsoft Cloud for Financial Services будет поддерживать высочайшие стандарты безопасности и соответствия требованиям, а также будет включать функцию под названием Loan Manager, которая будет доступна в качестве публичной предварительной версии в следующем месяце. Microsoft Cloud for Retail, которое было представлена в январе и в настоящее время доступно в виде частной предварительной версии, также будет доступно в качестве общедоступной предварительной версии в марте.
Microsoft Cloud for Manufacturing, которое поможет клиентам создавать интеллектуальные системы и гибкие предприятия, станет доступно в качестве публичной предварительной версии к концу июня. Компания объявила аналогичный график для Microsoft Cloud for Nonprofits.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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