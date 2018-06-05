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Задачи в Planner и Microsoft Teams будут поддеривать до 25 меток и цветов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:26
  • Просмотров: 128

На Ignite 2020 Microsoft анонсировала новый набор возможностей Microsoft Planner. Компания сообщила, что увеличит количество меток и цветов задач до 25. Это обновление начнет развертываться в приложении Planner и задачах в Teams в конце февраля, согласно Центру администрирования Microsoft 365.

Microsoft утверждает, что это один из популярных запросов пользователей Microsoft Planner, и он был учтен на основе отзывов, полученных от клиентов. Это серьезное изменение, чем раньше, когда пользователи могли добавлять только до 6 меток для данного плана. С этим обновлением пользователи теперь смогут выбирать до 25 цветных меток, которые будут вставлены непосредственно в подробное представление каждой карточки задачи.



В Microsoft Planner пользователи могут применять фильтры к своим задачам, чтобы улучшить визуализацию этих задач на доске Planner. Они помогают пользователям быстро просматривать важные детали, такие как местоположение, требования или важные временные ограничения. Этот новый опыт призван сделать метки более доступными и простыми в использовании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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