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Собрания Microsoft Teams теперь будут отдавать приоритет участникам с видео

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:18
  • Просмотров: 129

Компания Microsoft объявила сегодня через Центр администрирования Microsoft 365 о том, что недавнее обновление включило новый опыт проведения собраний в Teams. Это новое представление автоматически заполняет макет собрания участниками только с видео, даже если они не являются активными выступающими. Компания пояснила, что эта функция теперь общедоступна в Microsoft Teams.

Microsoft заявляет, что новое представление оптимизировано для работы с видео в Teams. Это означает, что приложение теперь будет определять приоритетность участников собрания, которые включили свое видео, а участники со звуком будут отображаться под видео. Это изменение повлияет только на собрания с более чем 9 участниками.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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