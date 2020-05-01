Собрания Microsoft Teams теперь будут отдавать приоритет участникам с видео
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:18
- Просмотров: 129
Компания Microsoft объявила сегодня через Центр администрирования Microsoft 365 о том, что недавнее обновление включило новый опыт проведения собраний в Teams. Это новое представление автоматически заполняет макет собрания участниками только с видео, даже если они не являются активными выступающими. Компания пояснила, что эта функция теперь общедоступна в Microsoft Teams.
Microsoft заявляет, что новое представление оптимизировано для работы с видео в Teams. Это означает, что приложение теперь будет определять приоритетность участников собрания, которые включили свое видео, а участники со звуком будут отображаться под видео. Это изменение повлияет только на собрания с более чем 9 участниками.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
AvGrat
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12995
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10052