Microsoft перенесла общий доступ к спискам из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:06
- Просмотров: 141
Компания Microsoft перенесла общий доступ к спискам из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do.
Совместное использование списков в To Do изначально ограничивалось совместным использованием между личными учетными записями и совместным использованием между рабочими (или школьными) учетными записями в одной организации. Однако многие пользователи хотели иметь возможность делиться между личными и рабочими учетными записями.
Microsoft прислушалась к отзывам и объявила, что теперь вы можете делиться списками из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do.
To Do поддерживает совместное использование списков для следующих сценариев:
• Совместное использование между личными учетными записями Microsoft;
• Совместное использование между учетными записями в пределах одного и того же места работы или учёбы;
• Совместное использование личных и рабочих учетных записей. Рабочие учетные записи могут присоединяться к спискам, принадлежащим личным учетным записям, при условии, что администраторы предприятий включили эту функцию для своих организаций. Однако личные учетные записи не могут присоединяться к спискам, принадлежащим рабочим учетным записям;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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