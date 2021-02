Компания Microsoft перенесла общий доступ к спискам из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do.Совместное использование списков в To Do изначально ограничивалось совместным использованием между личными учетными записями и совместным использованием между рабочими (или школьными) учетными записями в одной организации. Однако многие пользователи хотели иметь возможность делиться между личными и рабочими учетными записями.Microsoft прислушалась к отзывам и объявила, что теперь вы можете делиться списками из личных учетных записей в рабочие учетные записи в Microsoft To Do.To Do поддерживает совместное использование списков для следующих сценариев:• Совместное использование между личными учетными записями Microsoft;• Совместное использование между учетными записями в пределах одного и того же места работы или учёбы;• Совместное использование личных и рабочих учетных записей. Рабочие учетные записи могут присоединяться к спискам, принадлежащим личным учетным записям, при условии, что администраторы предприятий включили эту функцию для своих организаций. Однако личные учетные записи не могут присоединяться к спискам, принадлежащим рабочим учетным записям;Узнать другие подробности можно здесь