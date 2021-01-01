Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft работает над новым приложением Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:50
  • Просмотров: 135

Пользователь под ником «WalkingCat» обнаружил, что Microsoft, похоже, работает над новым настольным приложением Microsoft Teams.



Приложение пока недоступно для тестирования, но, похоже, построено на веб-технологиях, как и новое, по слухам, настольное приложение Outlook.



Стоит отметить, что приложение имеет кодовое название Maglev.

Microsoft, похоже, отказывается от Electron, но продолжает концентрироваться на портативных приложениях, которые могут работать в Windows так же легко, как в Интернете или на Mac.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для iOS

Microsoft добавила кнопку Meet Now в Outlook для Windows

Microsoft добавила кнопку Meet Now в Outlook для Windows

Microsoft Teams получает приложения Milestones и Bulletins

Microsoft Teams получает приложения Milestones и Bulletins

Собрания Microsoft Teams будут поддерживать просмотр галереи 2×2 в Интернете в следующем месяце

Собрания Microsoft Teams будут поддерживать просмотр галереи 2×2 в Интернете в следующем месяце

Пользователи Outlook теперь могут перетаскивать файлы в Microsoft Teams

Пользователи Outlook теперь могут перетаскивать файлы в Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 12997
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10052