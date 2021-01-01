Microsoft работает над новым приложением Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:50
- Просмотров: 135
Пользователь под ником «WalkingCat» обнаружил, что Microsoft, похоже, работает над новым настольным приложением Microsoft Teams.
Teams Alpha (you'll need proper account to use though, good luck) https://t.co/eVfEfFKKB0— WalkingCat (@_h0x0d_) February 26, 2021
Приложение пока недоступно для тестирования, но, похоже, построено на веб-технологиях, как и новое, по слухам, настольное приложение Outlook.
interestingly, this version of Teams app is simply a wrapper of Web app, much like the New Outlook app, is this what the future of Microsoft apps holds?? https://t.co/m3p6Qi0qnT— WalkingCat (@_h0x0d_) February 26, 2021
Стоит отметить, что приложение имеет кодовое название Maglev.
Microsoft, похоже, отказывается от Electron, но продолжает концентрироваться на портативных приложениях, которые могут работать в Windows так же легко, как в Интернете или на Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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