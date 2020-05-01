Пользователи Microsoft Teams теперь смогут пользоваться преимуществами сенсорной панели MacBook Pro
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:23
- Просмотров: 63
Ходят слухи, что Apple не будет включать сенсорную панель MacBook Pro в грядущие 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, но это не помешало Microsoft добавить поддержку элементов управления Touch Bar для пользователей Teams на Mac. Софтверный гигант работал над внедрением элементов управления Touch Bar в Teams в течение последних нескольких месяцев, и компании, наконец, удалось сделать эту функцию доступной для каждого пользователя Teams.
На странице UserVoice Microsoft Teams компания подтвердила, что теперь пользователи Teams могут пользоваться преимуществами Touch Bar MacBook Pro. Это означает, что пользователи Team теперь смогут использовать Touch Bar для включения / выключения камеры, отключения/включения микрофона, поднятия/опускания руки, выхода из собрания и т. д.
Элементы управления Touch Bar — это функция, которую пользователи просили Microsoft добавить в Teams с 2017 года, и хотя компании потребовалось более трех лет, чтобы добавить эту функцию, пользователи MacBook, тем не менее, будут счастливы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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