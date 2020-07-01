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Microsoft Teams Panels теперь общедоступны для корпоративных клиентов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:52
  • Просмотров: 58

На Ignite 2020 Microsoft анонсировала новую категорию устройств под названием Microsoft Teams Panels. Microsoft Teams Panels — это компактный цифровой дисплей, который предлагает решение для управления пространством и временем. Используя Teams Panels, сотрудники могут на месте забронировать доступную комнату для собраний или найти другой временной интервал и зарезервировать его прямо с панели.

Microsoft недавно объявила об общей доступности Microsoft Teams Panels. Crestron является первым аппаратным партнером, который имеет Microsoft Teams Panels, доступные на рынке.

В ближайшие месяцы Microsoft добавит в Teams Panels следующие новые функции.

• Предупреждение о вместимости комнаты использует выбранные камеры в комнате для определения максимального количества людей, разрешенных для каждой комнаты;
• Соседние комнаты позволяют сотрудникам просматривать план этажа здания и бронировать другую комнату, когда место недоступно;
• Уведомление о регистрации в комнате отправляет сообщение на дисплей в комнате о том, что участники следующего собрания ждут снаружи;
• Удаление неиспользуемой запланированной комнаты определяет и позволяет удалять «призрачные» собрания, чтобы освободить неиспользуемые временные интервалы пространства для собраний;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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