Dynamics 365 получает новые интеграции с Teams, интеллектуальное управление заказами и многое другое
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:46
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В прошлом месяце на NRF 2021 Microsoft анонсировала Cloud for Retail, а также другие обновления для платформы Dynamics 365. Пару недель спустя технический гигант представил планы волны выпуска Dynamics 365 и Power Platform на этот год.
Сегодня, в начале виртуального мероприятия Ignite 2021, Microsoft представила новое приложение для Dynamics 365, другие способы интеграции платформы планирования ресурсов предприятия (ERP) с Microsoft Teams и многое другое.
Во-первых, к набору бизнес-приложений добавится приложение «Интеллектуальное управление заказами». Как видно из названия, цель приложения - предоставить клиентам возможность масштабировать свои процессы управления заказами с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Основанное на правилах приложение software-as-a-service (SaaS) позволит бизнес-пользователям настраивать и изменять пути заказа на основе исключений и научиться придумывать более точные рекомендации на основе этого. Интеллектуальное управление заказами появится в качестве предварительной версии в апреле, с упором на дополнение устаревших систем ERP, а не на их замену.
В дальнейшем были обнаружены некоторые новые интеграции служб с Microsoft Teams. Примечательно, что в планах выпуска на этот год Microsoft отметила Business Central только как приложение, получающее улучшенную интеграцию с Teams. Однако теперь обновления в этом отношении будут касаться продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, торговли и кадров. Помимо интеграции с Dynamics 365 Human Resources, которая будет доступна позже в этом году, все остальное доступно уже сейчас.
Наконец, Dynamics 365 Marketing получает возможности персонализированного взаимодействия с клиентами в реальном времени, которые появятся в качестве общедоступной предварительной версии в апреле. Описываемые как функции «оркестровки путешествий под руководством клиента», обновленный клиентский опыт позволит как цифровым, так и физическим точкам соприкосновения предлагать уникальные, персонализированные впечатления с помощью ИИ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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